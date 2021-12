Het kerstoffensief op tv is ingezet: ‘Snackmasters’ is de opener van een lange reeks specials en lijstjes

Er zijn natuurlijk de klassiekers waar je niet om heen kan, ‘Home Alone’ op kerstavond bijvoorbeeld of het kerstconcert vanuit het Koninklijk Paleis op kerstdag. Maar wie de tv-gids erbij neemt is het al lang opgevallen: de drie grote zenders zetten dit jaar nóg meer in op de kerstperiode dan anders. Op één blikt Sven De Leijer (42) opnieuw terug op het voorbije jaar in ‘Vrede op aarde’, er is ook het nieuwsjaaroverzicht van ‘Het Journaal’, het kerstmenu van Jeroen Meus (43) en hét VRT-kerstgebeuren bij uitstek ‘De Warmste week’. Maar aan de Reyerslaan schakelen ze dit jaar nog een versnelling hoger. Zo komt er bijvoorbeeld voor het eerst een eindejaarsspecial van ‘Switch’ net als eentje van ‘Chateau Planckaert’ en ‘First Dates’.

En ook op Play klinken de Jingle Bells. Straks is er opnieuw een kerstspecial van ‘Bake Off’, maar ook eentje van ‘Dancing with the stars’ en de maand december wordt al weken overspoeld door kerstfilms. Al is bij VTM de turbo het krachtigst. Daar kiezen ze voor nieuwsjaaroverzicht en - net als op één en Play - kerstklassiekers uit Hollywood, maar ook voor een rist specials. Krijgen een extra aflevering: ‘Code van Coppens’, ‘30 jaar Familie’, ‘Villa Zuid-Afrika’, ‘Camping Coppens’ én ‘Snackmasters’.

Koninginnehapje

Die laatste duwt vanavond het kerstseizoen op gang met Sieg De Doncker (32) en Maureen Vanherberghen (34) die het in een potje culinair schermen opnemen tegen boezemvrienden Sam Gooris (48) en Sergio (56). “We maken een bladerdeeghapje met zalmmousse van Mora“, zegt Maureen. “Dat lijkt op het eerste gezicht niet zo moeilijk, maar onderschat het niet. Zelf bladerdeeg maken is geen sinecure.” Sieg: “Ik wist ook niet hoe dat hapje moest smaken, want het is net hetgeen dat ik altijd laat liggen (lacht).”

De winnaar van het duel strijdt over twee weken in de finale tegen ofwel Kamal Kharmach en William Boeva ofwel Bieke Ilegems en Erik Goossens. “We onderschatten onze tegenstanders Sam en Sergio zeker niet”, zegt het duo. “Al zien we hen ook nog in staat om stiekem hulp in te roepen. We weten bijvoorbeeld dat Sergio vroeger nog koks in dienst heeft gehad in zijn taverne.” Bij Sieg en Maureen zou het alleszins moeten vlotten. “We zijn een gerodeerd team in de keuken, want meestal koken we thuis ook samen”, zegt Sieg. “Maureens specialiteit? Haar koninginnehapje.”

Kerstboom tegen de muur

Voor het acteurskoppel, dat elkaar leerde kennen op de set van de Ketnetreeks ‘Helden’, was het een bijzonder jaar. In de zomer kregen ze hun eerste kindje Nelle en het koppel is ook bezig een huis te bouwen. “Morgen ga ik er vloerverwarming leggen”, zegt Sieg. “Maar het was inderdaad een heel hectisch jaar. Ik zal blij zijn als we in juni volgend jaar eindelijk kunnen verhuizen.” Het gezin woont momenteel in een voorlopige huis, maar de verhuisrommel weerhield hen er niet van dat toch in te richten voor Kerst. “Een kerstboom hebben we niet, maar ik plakte wel kerstlichjes tegen de muur in de vorm van een kerstboom”, lacht Maureen met enige trots. “Kerstmis vieren we naar goede gewoonte in kleine kring. Op kerstavond bij m’n mama, op kerstdag vieren we het met de ouders, broers en zussen van Sieg.”

‘Snackmasters Kerst’, VTM, 20u35

De opvallendste kerstprogramma’s dit eindejaar Eén ‘Ed Sheeran Special’ voor De Warmste Week, 19 december ‘Switch’ vanaf 20 december elke weekdag om 19u50 ‘Vrede op aarde’: vanaf 24 december om 21u35 ‘FC De Kampioenen’ kerstspecial: op vrijdag 24 december om 21.45 uur ‘Loslopend kerstwild’: op zaterdag 25 en zondag 26 december om 21.55 uur VTM ‘Code van Coppens’, 12 december ‘Villa Zuid-Afrika, Kerst onder de evenaar’, 28 december Kerst- en nieuwjaarspecial ‘Camping Coppens’, 29 december en 5 januari ‘Uw Film van het Jaar’, 27 december ‘Familie’, dubbele jubileumaflevering Play 4 ‘Bake Off Kerst’, 15 december ‘Dancing With The Stars: Merry Christmas’, 25 december Daens De Musical, 24 december

Lees ook