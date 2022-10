“Het is te veel. Altijd die camera’s op mijn gezicht”: kandidate Billi stapt onverwachts uit ‘Regi Academy”

TVNet voordat ‘Regi Academy’-kandidate Billi aan haar duet met mede-kandidaat Lars zou starten, heeft ze een onverwachte mededeling voor de juryleden. “Mag ik juist nog iets zeggen”, start ze. “Lieve schatten, het was voor mij een super groot avontuur en ik heb er zo van genoten. Maar bij deze zou ik willen zeggen dat ik ermee stop.” Als reden voor haar vertrek uit de wedstrijd zegt ze dat het genoeg geweest is: “Het is te veel. Altijd de camera’s op mijn gezicht. En ik ga liever met een eer weg, dan dat ik zing terwijl ik me er niet goed bij voel”, besluit de zangeres. “Het is met pijn in het hart. Maar ik heb er wel respect voor”, reageert Regi.