Het is officieel: tv-serie rond ‘Harry Potter’ in de maak

TV “Plots zagen we twee bekende gezichten bij het concert van onze verdachte": onze man speurt mee naar 'The Masked Singer’

Na een verplichte pauze vorige week - de Rode Duivels speelden én wonnen een kwalificatieduel tegen Zweden - is ‘The Masked Singer’ helemaal terug. Nog zeven figuurtjes zijn in de running: vijf mannen en twee vrouwen. Maar wie zit er volgens onze redacteur in de pakken? En wie doet hem plots twijfelen? We zetten alle hints en tips op een rijtje “We hebben een nieuwe verdachte voor Hippo, en let op die typische houding van Tovenaar, dat is een grote hint.”