Het is gebeurd: Erik Van Looy heeft corona en wordt voor het eerst in 19 jaar vervangen als ‘Slimste Mens’-presentator

TV ‘Sex and the Ci­ty’-re­boot ‘And Just Like That’ vanaf midden december te zien op Streamz

And just like that kennen we de startdatum voor de gelijknamige reboot van ‘Sex and the City’. De nieuwe reeks is vanaf 10 december wekelijks te zien op Streamz. Vanaf dan kunnen we dus ontdekken hoe het leven van Carrie Bradshaw en haar vriendinnen er anno 2021 uitziet.

12 november