Het is gebeurd: deze vrouw volgt Lieven Scheire op als ‘Slimste Mens Ter Wereld’

TVEén ding was zeker: de ‘Slimste Mens Ter Wereld’ zou dit jaar sowieso een vrouw worden. In een spannende finale namen Catherine Van Eylen (49) en Delphine Lecompte (42) het op tegen Ella Leyers (32), die het record van 18 deelnames op haar naam heeft staan. Uiteindelijk won het VRT-sportanker het pleit. Ze is de eerste vrouw die tien jaar na VRT-journaliste Linda De Win (64) de quiz van Erik Van Looy nog eens kan winnen.

De inzet in de allesbeslissende aflevering van ‘De Slimste Mens’ bleek net iets groter waardoor er net dat tikkeltje minder goed werd gespeeld dan tijdens de halve finale. Ella Leyers leek lange tijd niet gerodeerd genoeg, was schijnbaar iets te ontspannen en lachte dat tikkeltje te veel om gefocust te quizzen. Dat deden Delphine en Catherine wél.

In de filmpjesronde deed dochter Leyers dan exact wat ze in haar recordrace naar achttien succesvolle deelnames zo vaak had gedaan. Keihard toeslaan. Eerst door zelf een perfect rondje te quizzen over de Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg om dan nog eens 40 seconden in te pikken bij het filmfragment van Catherine, die te weinig wist over ‘Blade Runner 2049'. Brute pech op dat ogenblik ook voor Delphine die het over ‘2149' had in plaats van ‘2049' en zo geen extra seconden kreeg. Bij haar ultieme filmfragment over Lutgart Simoens wist de dichteres bovendien veel te weinig. Van Eylen pikte bovendien nog eens 120 seconden waardoor ze in het gewone spel toch nog de winnares werd.

Strategische Catherine

In een lange finale tussen Leyers en Van Eylen, goed voor een strijd van 323 seconden, beslisten de dames in negen vragen wie de opvolger werd van Lieven Scheire. De antwoorden op de eerste vier vragen kwamen nog wat aarzelend, maar vanaf vraag vijf ging het crescendo. Eerst leverde Ella vier goede ‘James Bond’-acteurs, waarna Catherine vijf goede antwoorden gaf over Anne Boleyn en Ella drie goede voornamen wist van de Flintstones. Zo werd de stand 62-60, vooral omdat Catherine zich alweer heel erg strategisch net onder de score van Ella liet zakken. Met drie goede antwoorden over Goliath was het pleit beslecht. Ella hield nog twee seconden over en kon geen kant meer uit. Ze stopte meteen, waarop Catherine zich met Rusland als land aan de Zwarte Zee tot ‘Slimste Mens’ bombardeerde. “Het was echt paniekvoetbal”, gaf Ella even later toe. Maar er was weinig tot niks aan te doen. Van Eylen speelde een nagenoeg perfecte finale.

Ook nog een pluim voor het jurywerk van het fijne duo Jeroom (43) en James Cooke (36). Die eerste maakte zelfs bij een non-item als een maandverband een zalig mopje. James Cooke was weer voluit jongensachtig naïef en dus om van te snoepen. De uitschuivers die hij maakte, waren echt en precies daarom zo ontwapenend.

Aan het einde van de uitzending maakte Erik Van Looy (58), die alweer schitterde door gemaakt te stuntelen met een slagroomtaart, meteen duidelijk dat er ook in 2021 een nieuw seizoen van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ komt. Er zijn zelfs in barre coronatijden nog zekerheden. Zoals een dansende Van Looy in een tv-studio.

De leukste quotes

Ella Leyers (over haar terugkomst): “Het is maf. Ik voel een soort ontlading. Ik kan het niet goed uitleggen.”

Ella (of ze veel reacties kreeg): “Ja. De mensen riepen ook vanuit de auto enzo. Maar ze hebben me niet achtervolgd.”

James (vraagt oprecht verbaasd hoe het komt dat Ella Delphine goed kent, waarop Erik): “James heeft het programma zeer aandachtig gevolgd.”

Erik (over de aanwezigheid van Wouter Vandenhaute): “Dat moet fantastisch zijn dat hij nog eens kan supporteren voor een ploeg die een finale speelt.”

Catherine roept luid “Pardon?!” wanneer James er weer helemaal naast slaat en zegt dat Catherine en Erik Van Looy even oud zijn (Catherine is 49, Erik 58). Waarop Jeroom: “Pas op, Catherine valt alleen op succesvolle mannen.”

Delphine (lijkt hulpeloos) als ze vertelt hoe ze ooit genomineerd was voor een prijs, niet won en toen acht uur moest treinen tussen Deventer en Brugge.

Hilarische momenten

Erik Van Looy laat zich gaan over de kleren van de dames. “Ella, draag jij nu Dries Van Noten? En Catherine Ann Demeulemeester?” Waarop James alweer heel verbaasd is. “Doet Ann Demeulemeester in kleren? Is dat weer dom van mij?” Jeroom antwoordt gepast: “Het is niet Demeulemeester Bouwwerken.” En James: “Was dat geen presentatrice?” En Erik: “Neen, dat is Ilse Demeulemeester.”

Jeroom (laat zich gaan): “Ik verwacht heel veel van de kandidaten. We hebben Ella. Ze heeft de benen van Marilyn Monroe, het charisma van Michelle Obama en de vragen van mij. Catherine speelt heel sterk. Ze zit hier omdat ze de vrouw is van Wouter Vandenhaute, maar iedereen weet dat ze hier zit omdat ze de maîtresse is van Erik Van Looy.”

Kantelmomenten

Een korte samenvatting: de opwarmronde duurt voor Ella Leyers tot aan de filmpjesronde. Delphine start het best, maar wordt bij de fotoronde ingehaald door Catherine.

In de filmpjesronde scoren Ella en Catherine maximaal. Delphine maakt een kleine, maar kapitale fout en mist zo de finale.

In de finale slaat superstrateeg Catherine op het juiste ogenblik toe. Geen vijfde goede antwoord geven, maar zich strategisch lichtjes laten zakken, de tegenstander paniekvoetbal laten spelen, en zelf cool en beheerst de Slimste Mens worden.

De eindscore (voor het finalespel)

Catherine Van Eylen: 401 sec.

Ella Leyers: 367 sec.

Delphine Lecompte: 270 sec.

Beste spelers dit seizoen (voor finale)

Ella Leyers: 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte: 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Cathérine Van Eylen: 5 deelnames 3 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

