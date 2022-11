Het is gebeurd: Danira Boukhriss is de ‘Allerslimste Mens ter Wereld’ (en dat voor tien jaar!)

TVZe had exact 36 seconden de tijd om nog twee Griekse Godinnen te vinden om Bart Cannaerts in een zinderende finale naar huis te spelen. En dat deed Danira Boukhriss Terkessidis zonder verpinken. Dus is ze de verdiende winnares van het jubileumseizoen ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’. Eigenlijk was Bart Cannaerts de beste speler van het seizoen én van deel één van de finale, maar zoals vaak worden de prijzen aan de meet uitgedeeld. In het ultieme finaleduel trok Danira aan het langste eind. Liesbeth Van Impe werd eervol derde. Ze miste op een juist jaartal na de finale.

KIJK. Erik Van Looy crowdsurft op afterparty ‘Allerslimste Mens’

De twee beste seizoenspelers trokken het laken naar zich toe in de slotaflevering van ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’. Bart Cannaerts was zonder concurrentie de allerbeste speler van het reguliere spel. Met een ruime voorsprong van maar liefst 124 seconden op nummer twee, Danira Boukhriss. Die bleef met een gelukje uit de klauwen van Liesbeth Van Impe. Bij de allerlaatste vraag in de filmpjesronde kon die nog over Danira springen indien ze het juiste jaartal wist over de ramp met de Russische duikboot Koersk. Ze miste op één jaar na het juiste jaartal. En moest passen. Bye bye finale en bye bye mogelijke oorkonde.

Van Impe kon er achteraf mee leven dat de twee duidelijk beste spelers die finale mochten afwerken. Bloedstollend overigens en op een bijzonder hoog niveau gespeeld. Elke vraag kreeg vier of vijf goede antwoorden. Met Danira die meteen de toon zette en haar achterstand op twee vragen in een voorsprong omzette. In totaal gaven de twee protagonisten liefst 26 van de 30 mogelijk goede antwoorden. Ongehoord goed. Bij een 92-96 stand moest Bart de vijf Olympische Goden uit de Griekse mythologie geven. Aphrodite, Demeter en Hera kwamen meteen. Maar dan stokte het en koos Bart voor een strategische tocht richting één seconde. De enige mogelijkheid om het spel eventueel nog te verlengen. Maar dat was buiten Danira gerekend. Die gaf meteen de doodsteek door zowel Athena als Artemis als goede antwoorden te geven. Een sterk einde van een sublieme finale.

Traditioneel zit de vakjury er bij zo’n intense finale er wat als spek en bonen bij. Dit keer niet. Jeroom werd doorheen de aflevering alsmaar beter dan de wat misnoegde ster die zijn snoepje moest afgeven aan een nieuwkomer. En Jennifer, van wie we enkel kunnen zeggen dat haar ontwapenende lach één van de hoogtepunten van dit heerlijke ‘Slimste Mens’-seizoen was, genoot zichtbaar van haar aandeel in deze finale.

Over Erik Van Looy, tenslotte, moeten we niet veel woorden verspillen: hij is ‘Mijnheer Slimste Mens’. Dit jaar nog beter in balans dan bij vorige edities. Houden zo, Erik.

De leukste quotes

Bart Cannaerts (over de concurrenten): “Ik had weken geleden al voorspeld dat Danira en Liesbeth de finale zouden spelen. En helaas hebben ze het ook gehaald. Wel leuk dat ze hier zitten.”

Danira (over haar slogan Bart-Can-naer-huis, tegen Bart): “Dat was een leuke woordspeling, hé vriend.”

Danira (hoe ze Bart Cannaerts ooit kuste in ‘Mag ik u kussen’): “Ik heb toen speciaal ‘neen’ gezegd tegen Tom Waes omdat ik eerder tegen hem was verloren in De Slimste Mens’.” Waarop Bart: “Ha, ik was eigenlijk tweede keuze.”

Erik Van Looy (over het spelsysteem in de finale): “Je moet maar denken dat er vandaag geen verliezer is. Er zijn er twee.”

Jennifer Heylen (over haar gewaagde kleed): “Ik hoop dat het niet valt. Ik ben vast getaped. Laat ons samen bidden.”

Jeroom (over de finale): “Ik ben in de eerste plaats heel blij dat akte domme BV’s eruit liggen.” Waarop Jennifer: “Zoals jij ook.”

Jeroom: “Het is de finale. We hebben de kandidaten iets strenger gecontroleerd. Bij Liesbeth hebben we een smartphone afgenomen. Bij Danira haar AirPods en bij Barry zijn sex-appeal.” Waarop Jennifer: “Tja, wat moet ik nu nog zeggen?” En Jeroom: “Niks, alleen mooi zijn.”

Jennifer (die de oorkonde mag aflezen zet een mopperende Jeroom op zijn plaats): “Kom kom, het is tijd voor de vrouwtjes van kleur. Zijt gij maar schoon vanavond.”

Jeroom (na een vraag over de Brug der Zuchten): “We hebben bijgeleerd dat het geluid uit de slaapkamer van Barry vooral gezucht is.”

Jeroom (hoeveel jaar Latijn hij gevolgd heeft): “Zes jaar. Maar wie mag hier alweer de oorkonde voorlezen?”

Erik Van Looy (na de finale): “Het was een strijd tussen titanen. Maar het is niet een god maar een godin die gewonnen heeft. Ze heet Danira Boukhriss Terkessidis.”

Hilarische momenten

Net als bij vorige edities dook ook nu weer het vlammetje van ‘De Warmste Week’ op in de quiz. Het vlammetje dat meer op een zak friet lijkt, hing dit keer weer volledig op half zeven, of half vijf bij één van de deelnemers. Dit keer was Danira de gelukkige. Niemand die het tijdens de opnames blijkbaar opmerkte, want de frietzak bleef paraplu hangen.

Kantelmomenten

In deze finale-aflevering uiteraard twee quizzen. In de eerste quiz openen de drie kandidaten voorzichtig. Bart is de strafste speler in ‘Open deur’ en ratelt vier goede antwoorden af over de Franse Revolutie. Hij loopt meteen een eind uit. Liesbeth puzzelt het zwakst. Danira en Bart zijn perfect en snel. Liesbeth heeft een achterstand van honderd seconden, maar krijgt een gemakkelijke en snelle fotoronde over munten. Danira en Bart vechten tegen de tijd bij hun moeilijke fotoronden. De tussenstand is nagenoeg gelijk. De filmpjesronde moet alles beslissen. Danira opent zwak met een filmpje over Angela Lansbury. Liesbeth doet niet beter met het fragment over ‘Ten Oorlog’, waar Bart 40 seconden kaapt. Hij is vervolgens sterk met een fragment over de ramp met de Koersk. Liesbeth kan nog tweede worden als ze het juiste jaartal gokt. Ze gokt verkeerd. Danira gaat door.

In de tweede quiz, de finale, is het hard tegen onzacht. Danira werkt met negen goede antwoorden op tien, haar ruime achterstand weg. Bij populaire liedjes van Prince hapert de machine bij beiden heel even, maar dan gaat het heel snel. Bij een stand van 92-96 kan Bart uitspelen indien hij vijf Griekse mythologische Olympische Godinnen weet. Dat lukt niet. Hij laat zich strategisch zakken tot één seconde, maar Danira weet de twee resterend namen en is zo de ‘Allerslimste Mens ter Wereld’.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Bart Cannaerts 411 sec.

2. Danira Boukhriss 287 sec.

3. Liesbeth Van Impe 275 sec.

De eindstand

1. Danira Boukhriss Terkessidis

2. Bart Cannaerts

3. Liesbeth Van Impe

4. Delphine Lecompte

5. Riadh Bahri

De eindstand voor de finale-weken

1. Bart Cannaerts; 17 deelnames, 9 overwinningen, 7 finales gewonnen, 1 finale verloren.

2. Danira Boukhriss: 12 deelnames, 5 overwinningen, 7 finales gewonnen.

3. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren.

4. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale verloren.

5. Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren.

6. Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren.

7. Merol: 4 deelnames 1 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren.

8. Riadh Bahri: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren.

9. Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren.

10. Kobe Ilsen: 2 deelnames, 2 overwinningen.

De eerste reactie van Danira Boukhriss Naar goede, aloude traditie kon de winnares van, in dit geval, ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’ amper of niet geloven dat ze had gewonnen. En nog wel van de grote favoriet Bart Cannaerts. Traantjes kwamen er net niet aan te pas, intense vreugde wel. En deze eerste reactie: Danira: “Dit is wel tof hé. Ik kan het nog altijd niet goed vatten. Ik vond het al straf dat ik teruggevraagd werd. Hoog eindigen, laat staan winnen, dat is nooit een plan geweest. Maar hoe langer ik in de quiz zat, hoe meer ik er kon van genieten. Op een bepaald moment had ik niks meer te verliezen, kon ik niet meer bijgebeend worden. Dat zorgde voor een voordeel ten opzichte van andere spelers.” Vrouwelijk Vlaanderen legde wel druk op je schouders. Je moest en zou winnen. En jurylid Jennifer Heylen benadrukte extra hoe belangrijk de overwinning voor een ‘vrouw met kleur’ als symbool wel is. Danira: “Ik snap dat wel. Dat is girlpower. Als een jonge vrouw al die mannen kan aftroeven is dat wel tof voor de vrouwelijke gemeenschap (lacht). Ik was wel ontroerd door de woorden van Jennifer Heylen. Dat kwam wél aan. Ze verwees naar alle kleine meisjes die voor tv zaten en zagen hoe de eerste vrouw van kleur dat spelletje wint. Ja, het is maar een tv-spelletje, maar tegelijkertijd is het zoveel meer. Een wedstrijd van staatsbelang, zou Bart Peeters zeggen. Die uitspraak van Jennifer vond ik echt ontroerend.”

