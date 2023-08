Het is beslist: ‘Tien om te zien’ keert volgend jaar terug

TV Het duurde 60 seconden, maar ze kreeg er 1 miljoen dollar voor: dit was de cameo van Kim Cattrall in ‘And Just Like That’

De fans van Samantha Jones uit ‘Sex and the City’ moesten er maar liefst 13 jaar op wachten, maar donderdag maakte Kim Cattrall (67) haar rentree in de laatste aflevering van seizoen twee van ‘And Just Like That’. En daar hing een behoorlijk prijskaartje aan: de Canadese actrice kreeg één miljoen dollar voor de korte cameo van 60 seconden.