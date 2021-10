Het internet weet maar niet van ophouden: deze ‘Squid Game’-memes zijn al even goed als de serie zelf

TV Bert onthult geheim over Delphine in ‘Temptation Island’: "Ik twijfel over alles nu”

10:56 Bert en Delphine trokken eerder al een streep onder hun relatie, maar wagen nu toch hun kans in ‘Temptation Island: Love or Leave’. Na de nieuwe beelden op het kampvuur, vallen de puzzelstukken voor Bert in elkaar. Zo herinnert Bert zich plots iets merkwaardig over ‘zijn’ Delphine, wat hem alleen nog maar meer van slag maakt: “Ik twijfel over alles nu, en daar heeft ze zelf voor gezorgd”, klink het bezorgd.