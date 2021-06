Het houdt niet op: nog een moord en nu ook een gijzeling in ‘Thuis’

De inspecteurs Tim (Jeroen Lenaerts) en Dieter (Raf Jansen) zijn de meervoudige moordenaar en verkrachter al een tijdje op het spoor, maar hebben hem nog niet bij de lurven gevat. Met zijn eerste vrouw, Roxanne, Reinhilde, Jasper en de man van Reinhilde had Jacques al vijf moorden op zijn geweten en was daarmee de ergste ‘bad guy’ in ‘Thuis’. Geen enkel personage had zoveel gemoord. Maar de ploert heeft sinds vrijdag nog een extra slachtoffer gemaakt: de onschuldige vrouw die dokter Judith naar de schuilplaats van Jacques moest lokken, zodat de huisarts hem kan verzorgen. Enkele dagen eerder had Dieter hem immers geraakt bij een vuurgevecht. De dokter zal de schotwonde ontsmetten, maar wordt daarna ook zijn gijzelaarster. Loopt dit fataal af voor haar? Of voor hem?