Het hoofdgerecht loopt in het honderd in ‘Mijn keuken mijn restaurant’: “Zij doet helemaal niets”

Wanneer Ayse en Lorenzo ontdekken dat er een ingrediënt te weinig is, breekt de stress uit. “Dat was irritant”, geeft Lorenzo toe. “Met de finale voor ogen ..." Ook de juryleden merken dat er iets mis is. “Ik vind dat ze beginnen stressen", zegt Marcelo, maar daar is Sergio het niet helemaal mee eens: “Ik vind van niet", klinkt het. “Ik vind dat zij er héél relaxed bijloopt, ze doet helemaal niet. Hij is alleen maar aan het koken en wat doet zij? De handdoek opvouwen ...”