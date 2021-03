“Het gepiep van ratten die gedood worden, vergeet je niet snel”: meegluren bij de ‘making of' van ‘De vuilste jobs van Vlaanderen’

Met ‘De vuilste jobs van Vlaanderen’ biedt VTM2 ons elke maandagavond een inkijk in een wereld die maar uiterst zelden in het vizier komt: die van de rattenverdelgers, de beerputruimers en de kakkerlakkenjagers. De meest spectaculaire beelden worden evenwel ingeblikt in het kielzog van de schoonmaakploegen die neerstrijken in zwaar verwaarloosde huizen. Of erger nog: over de schouder van de mensen die de sporen wegwerken van een dood lichaam dat weken heeft liggen ontbinden. De geportretteerde professionals hebben in de loop der jaren een dikke huid gekweekt om met al die ongein om te gaan. Voor de reportageploegen daarentegen was het vaak even slikken. Of net niet.