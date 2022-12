Het geheim van ‘Emily in Paris’, het verguisde, maar razend populaire Netflix-niemendalletje

TV STREAMING. Kerstfilms die zo cheesy zijn dat het bij u thuis naar raclette zal ruiken

Als het leven al eens aanvoelt alsof u eindeloos in de afgrond staart, dan is die afgrond deze tijd van het jaar op z’n minst kleurrijk verlicht en smaakt die heerlijk naar kaneelkoekjes en kruidige melkkoffies. En wat kan hardnekkige blues beter verjagen dan een lawine aan melige kerstfilms die gegarandeerd een happy end meetronen? Van ‘Falling For Christmas’ op Netflix tot ‘Christmas is Canceled’ op Streamz. Deze kerstfilms zijn zo cheesy dat het bij u thuis spontaan naar raclette zal beginnen ruiken.

