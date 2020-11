“Het enige dat ik wilde, was weggeraken uit Willebroek”: ‘DVLM’ duikt in de wereld van Dimitri Vegas & Like Mike (+ bekijk de eerste aflevering gratis via HLN)

TVVandaag gaat ‘ DVLM ’, de nieuwe docureeks van programmamaker Eric Goens, in première op STREAMZ. Daarin kunnen we een kijkje nemen in de wereld van Dimitri Vegas & Like Mike, of toch hoe die eruitzag voor de coronacrisis. En waar het meestal Dimitri is die de interviews geeft, krijgen we nu ook veel van zijn broer te zien.

Dimitri en Michael Thivaios begonnen op hun veertiende samen te experimenteren met DJ-sets in hun hometown Willebroek. In 2007 brachten ze samen hun eerste nummer uit en in 2009 draaiden ze voor het eerst op Tomorrowland. Het duo legde samen een lange weg af, maar plukt nu de internationale vruchten van hun succes. Eric Goens begon zijn documentairereis op het Amsterdam Dance Event in 2019 - waar in oktober jaarlijks de prijzen voor de beste DJ’s worden uitgereikt - en volgde het duo een jaar lang wereldwijd, van Azië, over Amerika tot het Midden-Oosten.

“Het is een mooie terugblik op een periode die precies mijlenver ligt van de wereld vandaag”, zei Dimitri Vegas daar al over. “De reeks katapulteert je terug naar de laatste geweldige momenten in clubs op festivals, voor de hele wereld stilgevallen is. We hebben naast familie en vrienden nog nooit iemand laten mee touren, dus Eric en zijn team hebben nadien wat moeten bijslapen, denken we.”

In de preview van de eerste aflevering krijgen we alvast broerlief Mike te zien, die zich meestal op de achtergrond houdt. Hij laat weten dat hij het drukke leven als dj intussen gewend is. “Ik heb ook vroeger in de fabriek gestaan, hoor”, klinkt het. “En de vroege en de late shift gedaan. Daarom werk ik nu zo hard, zodat ik dat nooit meer hoef te doen.”

De reeks gaat vandaag in première op STREAMZ, maar via HLN kan je de eerste aflevering nu al gratis bekijken. Je hoeft daarvoor enkel je mailadres achter te laten. Klik hier om toegang te krijgen tot aflevering 1 van ‘DVLM’.

Volledig scherm © Streamz