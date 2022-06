Het einde is in zicht: cast van ‘Neighbours’ deelt foto tijdens laatste opnamedag

Op het Twitter-account van de reeks prijkt er nu een foto van de voltallige cast van ‘Neighbours’. Op het kiekje zien we meteen enkele bekende personages terug zoals Harold Bishop (gespeeld door Ian Smith), Karl Kennedy (Alan Fletcher), Susan Robinson (Jackie Woodburne) en Paul Robinson (Stefan Dennis). Daarnaast hadden ook verschillende acteurs iets te zeggen over hun laatste opnamedag. “Het was een ware rollercoaster en momenteel beseffen we het allemaal nog niet zo goed”, aldus Ryan Mallony. Ook Alan Fletcher, die al 28 jaar lang de rol van Karl Kennedy speelt, had iets te zeggen. “Ik ben enorm droevig omdat de reeks op z’n einde loopt, maar aan de andere kant ben ik ook heel dankbaar. Het was een fantastische kans om 28 jaar lang te mogen meespelen in deze serie.”

In februari raakte het nieuws bekend dat Channel 5 niet langer van plan was om ‘Neighbours’, bij ons gekend als ‘Buren’, nog uit te zenden. Volgens de zender was de productiekost te hoog geworden. Als gevolg moesten de makers op zoek naar nieuwe investeerders, maar die hebben ze nooit gevonden. Uiteindelijk kwam in maart de bevestiging dat het einde van ‘Neighbours’ officieel in zicht was. “Na bijna 37 jaar en zo’n 9.000 afleveringen legt de productie deze zomer het werk neer. Na het verlies van een belangrijke uitzendpartner in het Verenigd Koninkrijk en een gebrek aan financiering is er geen andere optie dan een punt te zetten achter de show”, aldus een woordvoerder van het productiebedrijf Fremantle.

Waardig einde

De makers van de reeks waren wel vastberaden om ‘Neighbours’ een waardig einde te geven en de producenten hebben zich ook duidelijk aan hun woord gehouden. Begin mei raakte namelijk bekend dat Kylie Minogue en Jason Donovan zullen terugkeren voor de grote finale van de populaire serie. “Scott en Charlene zijn hét ultieme ‘Neighbours’-koppel en het einde van de reeks zou niet compleet zijn zonder Jason en Kylie. We zijn dan ook dolgelukkig dat ze deel zullen uitmaken van de grote finale. Het is allemaal al heel emotioneel geweest. En we zijn er zeker van dat dit voor onze kijkers ook zo zal zijn”, aldus Jason Herbison, producer van de reeks, op Twitter.

Daarnaast laten de makers van ‘Neighbours’ ook een dode herrijzen in de finale. Rob Mills werd deze week namelijk op de set verwacht, maar zijn personage Finn Kelly stierf twee jaar geleden al. Kelly is één van de meer dan twintig namen die een comeback maakt in de grote finale. Deze laatste wordt op 1 augustus op de Australische en Britse tv uitgezonden. Volgens bronnen zijn er ook nog plannen voor een heuse afscheidstournee doorheen het Verenigd Koninkrijk. Deze zou van start gaan nadat de laatste aflevering op Britse televisie verschenen is.

