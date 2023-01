Het eerste verblijf in ‘Expeditie Gooris’ is meteen speciaal: de oude villa van Tom Jones

TV STREAMING­TIP. ‘Schitt’s Creek’: niet nieuw, wél hilarisch

Is een van uw goede voornemens ook om meer te lachen in 2023? Dan heeft VRT MAX alvast en hulpmiddeltje in huis, want zij bieden enkele seizoenen van het geweldig amusante, Canadese prijsbeest ‘Schitt’s Creek’ aan.

3 januari