Het eerste interview met Vlinder: “Mensen onderschatten soms hoe moeilijk het is”

TV RECENSIE. ‘Hello Tomorrow!’: “Futuris­tisch rond de pot draaien in een prachtig decor”

Wonen op de maan. Voor de Elon Musks en de Jeff Bezossen van deze wereld lijkt die droom misschien belachelijk dichtbij, de rest van het plebs moet nog wat langer op deze oude vertrouwde bol blijven aanmodderen en het met ‘Hello Tomorrow!’ stellen. In deze gloednieuwe dramedy flitst Apple TV+ u naar een technologisch geavanceerd verleden (of is het een oubollig futuristische toekomst?) waarin de kleurentelevisie nog moet worden uitgevonden, maar een huis op de maan bezitten schijnbaar wel al tot de mainstream mogelijkheden behoort. Of deze reeks ook inhoudelijk even betoverend is als z’n stijlvolle setting doet vermoeden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.