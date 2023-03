Het eerste interview met Soaperstar: “Nu zal iedereen denken dat mijn man ook in een pak zit”

Verliet ‘Big Bro­ther’-kandidate Chiara het huis vanwege een probleem binnen de familie, of om pesterijen? “Het gaat écht om een privékwes­tie”

Haar exit kwam onverwacht, en de storm rond het vertrek van ‘Big Brother’-kandidate Chiara is nog steeds niet gaan liggen. Verschillende juicekanalen beweren dat de Nederlandse is opgestapt op vraag van haar ouders, die de vele pesterijen aan het adres van hun dochter beu waren. Kandidate Charlotte deelde op de livestream een andere versie van de feiten. Play4 laat weten dat de reden zich in de privésfeer bevindt. “Maar over de precieze aard kunnen we niets kwijt”