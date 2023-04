Het eerste interview met Maksim Stojanac na exit in ‘The Masked Singer’: “Nu is er terug tijd voor de liefde!”

TV Hoe scoorde Kamal Kharmach als quizmaster van ‘1 jaar gratis’, na vervanging Thomas Vanderve­ken? “Géén saaie boel meer!”

“Hij brengt leven in de brouwerij” Sommige kijkers konden de presentatiewissel bij ‘1 jaar gratis’ duidelijk smaken, anderen waren dan weer teleurgesteld. Kamal Kharmach (31) nam begin dit jaar de fakkel over van Thomas Vanderveken (41) als gastheer. En dat zorgde voor een wel heel andere dynamiek in het programma, zo klinkt het ook bij experts in ‘TV Familie’. “Hiermee is hij niet plots de grote ster van de VRT geworden.”