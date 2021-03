Het eerste dubbelinterview van Elke uit ‘Blind Getrouwd’ en haar Ben: “Tijdens de eerste date heb ik haar gekust in mijn wagen”

De juiste partner vinden: nog zoiets dat corona er niet makkelijker op gemaakt heeft. Dat ondervond ook Elke tijdens de eerste lockdown. Gelukkig was er de populaire datingsite Tinder. Al swipend leerde ze Ben kennen, basketter, leerkracht lichamelijke opvoeding én papa van Sepp (bijna 2,5). Hun eerste date, een wandeling op Linkeroever, omschrijven ze als ‘heel gezellig’. Op de overslaande vonk was het wachten tot date vier. “Er hing chemie in de lucht, ik voelde dat het wederzijds was, dus heb ik Elke gekust in mijn wagen”, lacht Ben in Dag Allemaal.