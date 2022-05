Het beste voer voor je lachspieren: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

DISNEY+

‘Rescue Rangers’ - vanaf 20 mei op Disney+

Volledig scherm ‘Chip 'n Dale: Rescue Rangers’. © Disney+

“Pa- pa- pa- pak ze dan, Rescue Rangers”: zowat alle thirtysomethings herkennen de begintune van de ‘Rescue Rangers’ waarschijnlijk meteen uit hun kinderjaren. Opvallend genoeg is het ook dat publiek waarop Disney+ de pijlen richt met hun reboot van de bekende tekenfilmreeks. Maar wie verwacht om de Knabbel en Babbel van vroeger terug te zien, staat nog een verrassing te wachten.

De knuffelbare personages uit de tekenfilms van weleer worden volledig uit hun context gerukt. ‘Rescue Rangers’ wordt in de verf gezet als een populaire reeks waarin alle personages slechts acteurs waren. Acteurs die bovendien aan lager wal zijn geraakt. En dat in een wereld die met z’n mengeling van CGI, tekenfilmstijl en live action-beelden een beetje doet denken aan ‘Space Jam’ en ‘Who Framed Roger Rabbit’. Babbel ziet er bovendien heel anders uit dan we hem herinneren: “Het is geen geheim dat ik de CGI-operatie heb laten uitvoeren”, klinkt het. Je hoort het al, de humor in de prent is eerder gericht op wie in de jaren 90 klein was, niet op een nieuwe generatie schoolkinderen.

De schattige piepstemmetjes van de personages worden dan ook ingeruild voor een menselijker geluid. Twee bekende komieken nemen het over: John Mulaney (‘Saturday Night Live’) is te horen als Knabbel, Andy Samberg (‘Brooklyn Nine-Nine’) vertolkt de rol van Babbel.

‘Life & Beth’ - vanaf 18 mei op Disney+

‘Life & Beth’ vertelt het verhaal van Beth (Amy Schumer, ‘Trainwreck’, ‘I Feel Pretty’), een vrouw wiens leven er op papier best goed uitziet. Iedereen met wie ze opgroeide, kijkt naar haar op, ze verdient goed de kost als wijndistributeur, heeft een langdurige relatie met een succesvolle man en woont in Manhattan. Wanneer een onverwacht incident Beth dwingt om zich met haar verleden bezig te houden, verandert haar leven voorgoed. Via flashbacks naar haar tienerjaren begint Beth te leren hoe ze is geworden wie ze is en wie ze wil worden. We volgen Beth op haar pad om een grootser, moediger en authentieker leven op te bouwen, waarbij ze leert zichzelf uit te drukken en op een bewuste manier te leven. Een reis doorheen het verleden is een sterke bron van trauma, humor en vooruitgang.

NETFLIX

‘Love On The Spectrum U.S.’ - vanaf 18 mei op Netflix

Volledig scherm ‘Love on the Spectrum’. © Courtesy of Netflix

In deze romantische docureeks gaan mensen met een autismespectrumstoornis op zoek naar de liefde, en proberen ze zich te navigeren door de veranderende wereld van dating en relaties.

‘Jackass 4.5' - vanaf 20 mei op Netflix

Volledig scherm Jackass 4.5 © Ben Kaller

We zagen ze al een zogenaamde laatste keer in ‘Jackass Forever’, maar in ‘Jackass 4.5' zien we nog nooit eerder vertoonde beelden van Jasper, Eric Manaka, ‘Danger Ehren’ McGhehey, Wee Man, Rachel Wolfson, Steve-O, Preston Lacy, Johnny Knoxville, Zach Holmes, Dave England en Sean ‘Poopies’ McInerney, waarop ze naar goede gewoonte hun leven riskeren voor de lol.

‘The Valet’ - vanaf 20 mei op Disney+

In ‘The Valet’ wordt de wereldberoemde filmster Olivia (Samara Weaving) geconfronteerd met reputatieschade wanneer de paparazzi een foto van haar maken met haar getrouwde minnaar Vincent (Max Greenfield). De hardwerkende hotelbediende Antonio (Eugenio Derbez) staat per ongeluk op die foto en wordt gevraagd om zich als dekmantel voor te doen als Olivia’s nieuwe vriendje. Deze list met Olivia zet Antonio in de schijnwerpers en zorgt voor chaos. In deze romantische komedie botsen twee werelden en culturen met elkaar als zowel Olivia als Antonio zichzelf duidelijker beginnen te zien dan ooit tevoren. ‘The Valet’, geregisseerd door Richard Wong en geschreven door Rob Greenberg en Bob Fisher, is de Engelstalige remake van de Franse hitfilm.

STREAMZ

‘The Time Traveler’s Wife’ is een liefdesverhaal dat het huwelijk van Clare en Henry volgt. De situatie wordt gecompliceerd als tijdreizen een element in hun leven wordt. Dit keer geen Rachel McAdams en Eric Bana, die te zien waren in de film uit 2003, maar wel heel wat andere namen. Het zijn namelijk Rose Leslie (‘Game of Thrones’) als Claire Abshire, Theo James als Henry DeTamble, Desmin Borge als Gomez en Natasha Lopez als Charisse die de hoofdrollen vervullen in het scifi-drama.

‘True Crime Belgium: Executie in Schellebelle’ - Vanaf 18 mei op Streamz en Streamz+

Volledig scherm ‘True Crime Belgium’. © Streamz

‘Peetvader’ Prosper Van Der Borght laat zijn zoon Eddy uit de weg ruimen door twee redelijk amateuristische huurmoordenaars, Davy Coppens, een vriend van zijn kleindochter, en diens heroïneverslaafde vriendin Sabrina Verplaetse, die beweerde dat ze goed kon schieten. Een eerste moordpoging mislukt, maar de tweede keer, op 11 juli 2011, is het wel raak, op de oprit van het huis van zijn vader in Schellebelle. Prosper meldt in het begin van het onderzoek dat de moord op Eddy een afrekening was, maar uiteindelijk bekent hij dat hij de opdrachtgever was van de moord en beweert hij dat hij door zijn zoon werd bedreigd, geslagen en afgeperst. ​

Alessandro Borghi en Patrick Dempsey keren terug als Massimo Ruggero en Dominic Morgan in het tweede seizoen van ‘Devils’. De ambitieuze investeringsbankier Massimo lijkt zijn oude mentor Dominic volledig te zijn ontgroeid, maar de twee moeten samenwerken wanneer er een oorlog dreigt uit te breken tussen China en de VS over de privégegevens van miljoenen mensen. Brexit, cryptocurrency, 5G en de pandemie van het coronavirus komen allemaal aan bod.

​De film is de ‘The Devil Wears Prada’ van in de literaire wereld van New York in de jaren 90. De pas afgestudeerde Joanna streeft een carrière als schrijfster na en kan alvast ervaring opdoen als assistente van Margaret, die de agente is van J.D. Salinger. Joanna krijgt de taak om de fanmail van Salinger te doorspitten en te beantwoorden. Dit doet ze vanuit een kantoor, terwijl zijzelf in een armoedig flatje woont met haar vriendje. Met een schitterende Margaret Qualley, Sigourney Weaver en Douglas Booth.

