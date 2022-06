Het belooft een buitengewoon spannende seizoensfinale te worden bij ‘Familie’: hoe zal de confrontatie tussen Lars en Koen eindigen?

TV Tv-kij­kend Vlaanderen steunt Ben Crabbé: “‘Blokken’ is een klassieker, laat hem met rust”

De klantendienst bij VRT krijgt blijkbaar vaak klachten over Ben Crabbé (59) en het programma ‘Blokken’. “Zijn houdbaarheidsdatum is bijna overschreden”, klinkt het in die berichten aan de redactie van de zender. Maar de Vlaamse kijker kan zich blijkbaar toch niet vinden in die uitspraken.

23 juni