Het allerbeste van De Kreuners en prangende vragen van Siska: dit kan u vanavond op tv bekijken

TVIn veel gezinnen zal er vanavond tijd worden besteed aan het klaarzetten van schooltassen, maar wie op tijd klaar is, krijgt een mooi pakket nieuwe tv-programma’s of nieuwe afleveringen van bekende reeksen. Wij bezorgen u deze week dagelijks een compleet overzicht van alle nieuwigheden en van de toptitels die terugkeren. Met tekst, uitleg en exclusieve videofragmenten zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

1. The Best Of

Meest opvallende nieuwkomer vanavond is ‘The Best Of’. Wat snel door de bocht is het een mooi broertje van ‘Liefde voor Muziek’, beter is het om het programma te omschrijven als een tribune van de strafste Vlaamse en Belgische topnamen. Vanavond verzamelen De Kreuners in de meest iconische muziektempel van het land: de verlaten Ancienne Belgique in Brussel. Een indrukwekkend decor waar meer dan een jaar lang geen muziek meer te horen is geweest. Daar worden hun grootste hits - bepaald via een ruime bevraging bij de Vlaamse bevolking - in een nieuw jasje gestoken door 5 rasmuzikanten. Welke hit stemde Vlaanderen naar de eerste plaats?

‘The Best Of’ gaat ook backstage in de AB en volgt de performers in de aanloop naar hun optreden. In de VoxBox delen bekende en onbekende Vlamingen dan weer hun persoonlijke top 5 van de gevierde artiest. Verder doen intimi opvallende persoonlijke verhalen en grappige anekdotes uit de doeken.

De komende weken worden in ‘The Best Of’ nog 7 andere muzikale iconen geëerd met een top 5 van hun repertoire: Natalia, Urbanus, De Mens, Axelle Red, Dimitri Vegas & Like Mike, Raymond van het Groenewoud en Gorki. In totaal zullen meer dan 40 collega-artiesten van eigen bodem performen op het grote podium van de Ancienne Belgique.

‘The Best Of’, VTM, om 20.35 uur.

2. Scheire en de Schepping

Na zeven jaar weer vanonder het stof gehaald: ‘Scheire en de Schepping’. Het programma is back from the future met een gloednieuw seizoen en een karrenvracht aan wonderlijke wetenswaardigheden. Lieven Scheire wordt bijgestaan door eenmansorkest Stijn Cole, vier onwetende maar uitzonderlijk goed geschapen panelleden en alziende entiteit Googleman. Er komt ook elke week een vorst der vorsers langs: een schepper die ons verbaast met een ongeziene uitvinding of verrassend onderzoek. Wat is het eenzaamste geluid ter wereld, hoe print ik een lever en waarom ga je beter niet samenwonen met een dolfijn?

Lieven Scheire opent zijn vraagbarak met een toppanel met Jelle De Beule, Celine Van Ouytsel, Jennifer Heylen en Rik Verheye.

‘Scheire en de Schepping’, Play4, om 20.35 uur.

3. Durf Te Vragen

Siska Schoeters praat in het alweer derde seizoen van ‘Durf te Vragen’ opnieuw met groepen mensen die door hun levensstijl, ideologie, fysieke of psychologische aandoeningen vaak tegen vooroordelen moeten opboksen. Vanavond antwoorden acht mensen met een niet-aangeboren hersenletsel één voor één openhartig op alle vragen. ‘Was je niet liever dood geweest?’ of ‘Ben je nu dommer dan vroeger?’ Marie viel van haar paard, Bjorn viel van dertig meter hoog uit een zendmast, en Willem en Stijn werden op hun fiets van de weg gereden. Deze moedige mensen pikten na een lange revalidatie hun leven weer op.

Siska gaat zelf ook op stap met sommige getuigen om nog meer in hun leefwereld te duiken. Ze ontmoet Marie in de manege op de dag dat ze van haar ouders voor de laatste keer op een paard mag zitten. Rik wil na zijn hersenbloeding opnieuw autorijden. Daarvoor moet hij eerst een test afleggen. Een spannend moment waar Siska bij wil zijn.

‘Durf te vragen’, Eén, om 20.40 uur.

4. Loslopend Wild

In het vijfde seizoen van “Loslopend wild”, maken nieuwe castleden Joke Emmers en Erhan Demirci hun opwachting. De reeks is gedraaid in volle coronatijden, volgens de geldende maatregelen, dus vaak met minder volk op de set en met respect voor de afstandsregels.

‘Loslopend Wild’, Eén, om 21.25 uur.

Ook dit is de moeite waard En dan kan u ook nog kijken naar ‘Kinderen van de Migratie’ (Canvas, om 21.20 u.) en ‘De Ideale Wereld’ (Canvas, om 22.10 uur). Voor realityfans is er ‘Blind Getrouwd Australië’ (VTM 2, 20.20 u) en het nostalgische ‘De Planckaerts’ (VTM Gold, 20.35 u).