Het 33ste seizoen van ‘Familie’ start vanavond: “Of Lars en Cédric hun avontuur overleven, wordt meteen duidelijk”

BV “Alleen haar seksueel getinte uitspraken vind ik vervelend”: Celien over de overeenkom­sten met mama Margriet

Ze lijken als twee druppels water op elkaar, maar toch zijn er ook heel wat verschillen tussen Margriet Hermans (69) en haar dochter Celien (30). Hun gevoel voor mode bijvoorbeeld, of de manier waarop ze omgaan met negatieve gebeurtenissen. “Ik kan echt dagen over iets malen”, geeft Celien toe in ‘PRIMO’. Welke verschillen zijn er nog? En op welke manieren lijken moeder en dochter wél erg op elkaar?