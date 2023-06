Herman Brusselmans zal te zien zijn in nieuwe seizoen ‘Het huis’: “Ik word twee dagen in de watten gelegd”

Herman Brusselmans werd door HUMO geïnterviewd over de vergoedingen die tv-zenders aan BV’s geven. Daarin vertelde hij dat hij vooral toezegt op programma’s die hem publicitair iets kunnen opleveren. “Soms vind ik het ook lastig om een programma te weigeren, omdat ik bepaalde mensen in de televisiewereld redelijk goed ken. Eric Goens is zo iemand, dus ik heb toegezegd om mee te doen aan ‘Het huis’”, aldus Brusselmans. “Nu is dat sowieso wel een interessant programma, want je wordt daar twee dagen in de watten gelegd en ik zal daar wel wat over mijn boeken kunnen vertellen.” Voor de geïnteresseerden: Brusselmans krijgt 1.500 euro voor z'n deelname aan ‘Het huis’. “Dat is een mooie aanvulling op mijn inkomen.”