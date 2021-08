Herkenbaarheid ten top: deze series laten Gen Z en millennials niet onberoerd

Met deze treffende, herkenbare series zal elke (post-)millennial zich ongetwijfeld meer dan eens kunnen identificeren. Wij bundelden in onze Kijkgids de strafste personages en hun typische struggles . In het nieuwe ‘F*** You Very, Very Much’ (Streamz) volgen we drie chaotische hartsvriendinnen, het gitzwarte ‘The End of the F***ing World' (Netflix) vertelt het duistere verhaal van zelfverklaard psychopaat James en ook het indrukwekkende ‘I Am Not Okay With This’ (Netflix) spreekt tot de verbeelding.

1. ‘F*** You Very, Very Much’ (2021) - Streamz

In hun nieuwste reeks schetsen Bert Scholiers en Jonas Govaerts het portret van de drie boezemvriendinnen An, Flo en Violet. Het onstuimige stadsleven van de drie hippe dertigers vol flirten, drank en drama escaleert en ontspoort in een krankzinnig jaar vol vrolijke chaos. De Gentse Frances Lefebure, die op het kleine scherm al vaker verscheen als presentatrice en actrice, heeft met deze nu al legendarische reeks haar eerste grote hoofdrol te pakken. Dat ze samen met haar beste vriendinnen Evelien Bosmans en Daphne Wellens op de set staat, komt haar acteerprestaties alleen maar ten goede. Naast de hoofdcast zijn er nog bijrollen weggelegd voor onder meer Jonas Geirnaert, Boris Van Severen en Ramy Moharam Fouad. De nieuwste Streamz-reeks is een prettig gestoord exemplaar, uit het leven gegrepen en uiterst grappig.

2. ‘Sex Education' (sinds 2019) - Netflix

De jonge Asa Butterfield kruipt in de huid van de onzekere tiener Otis. Zijn moeder - uitstekend vertolkt door Gillian Anderson - is sekstherapeute en praat met haar zoon openhartig over alle aspecten van seksualiteit. Nadat Otis de pestkop op school heeft geholpen met zijn seksuele faalangst, zet hij samen met de rebelse Maeve een sekstherapiepraktijk op poten. Wat deze populaire reeks in dit rijtje doet passen, is de onbevangen manier waarop diversiteit op alle vlakken - zéker op seksueel en gendervlak - besproken wordt.

Het eerste seizoen van dit donkere drama over de turbulente levens van enkele jongeren sloeg wereldwijd in als een bom. Uiteraard was er seks, drugs en feestjes, maar de gevolgen ervan worden niet vergoelijkt, de jongeren zijn niet eendimensionaal en het drama is echt. De fenomenale Zendaya speelt de hoofdrol en mocht vorig jaar nog de Emmy voor Beste Actrice in een dramaserie mee naar huis nemen. Van deze topreeks is een nieuw, veelbelovend seizoen onderweg.

4. ‘The End of the F***ing World' (2017-2019) - Netflix

Deze op een stripverhaal gebaseerde serie - allerminst een typische reeks - loopt over van zwarte humor. De zelfverklaarde psychopaat James bereidt zijn eerste moord voor, terwijl hij op school de grofgebekte, opstandige Alyssa tegen het lijf loopt. Ze weet hem te overtuigen om van huis weg te lopen en samen op (rampzalige) roadtrip te vertrekken. De donkere serie is een van de vreemdste producties van de afgelopen jaren, maar evenaart gitzwarte perfectie. Een absolute must-see.

5. ‘I Am Not Okay With This’ (2020) - Netflix

Sophia Lillis maakt indruk als de 17-jarige Sidney, wier vader - een ex-militair - zelfmoord pleegde. De angstige tiener beseft al snel dat ze over ontluikende superkrachten beschikt die ze moet leren beheersen. Een schrijnend familiedrama, een crush op haar beste vriendin en bovennatuurlijke capaciteiten: deze serie met een duister randje - tevens gebaseerd op een graphic novel van Charles Forsman - vinkt alle hokjes af voor de perfecte Gen Z-reeks.

