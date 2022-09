Herken jij hem? Zo deed 13-jarige Aaron Blommaert auditie bij The Voice

TV Vlaming Chris Umé grijpt naast de overwin­ning in ‘America’s Got Talent’: “Terry Crews gaf ons wel meteen zijn nummer”

Jammer maar helaas: afgelopen nacht eindigde Limburger Chris Umé met zijn deepfake-technieken op een vierde plaats tijdens de finale van ‘America’s Got Talent’. Dansgroep The Mayyas ging met de overwinning aan de haal. Maar Umé treurt niet.“We gaan er gewoon een feestje van maken, want ten slotte stonden we toch op het grootste podium ter wereld”, klinkt het enthousiast.

7:35