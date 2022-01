Herbert Flack verdwijnt als Leon uit ‘Familie’

En zo verdwijnt Herbert Flack onverwacht uit de reeks. “Leon was slechts een tijdelijke rol. Dat het personage al na vijf maanden zou sterven — en dus eindig was — is jammer voor de kijker, maar vond Herbert net oké. Hij voelde zich ook getriggerd door het mysterie, want was Leon nu een monster of toch een goed mens? Dat is na zijn dood nog steeds niet duidelijk. Herbert was gecharmeerd door de verhaallijn en zei daarom meteen: ‘Ik doe het’. Herbert is een vakman die zijn job graag uitoefent. Ik had wel de indruk dat hij zich graag omringd voelde en minder alleen wilde zijn na de dood van zijn echtgenote. Wij zijn heel blij dat hij dit wilde doen. Hoe hij zich het personage eigen maakte: chapeau.”