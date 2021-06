Herbert Flack debuteert vrijwel geruisloos in ‘Familie’: “Dit voelt bijzonder goed”

TVDe meeste kijkers zullen het wellicht niet hebben opgemerkt, maar Herbert Flack (71) debuteerde dinsdagavond in ‘Familie’. De acteur was slechts in een flits te zien en maakte zo een vrijwel geruisloos debuut. Binnenkort staat er meer op stapel. “Het voelt goed om in de huid te mogen kruipen van een personage waar zoveel mysterie rond hangt.”

In ‘Familie’ is Lars (Kürt Rogiers) samen met zijn zoon Raven (Aaron Blommaert) al een hele tijd op zoek naar de identiteit van zijn vader. Zijn moeder Brigitte (Janine Bischops) beweert die niet te kennen, maar Lars gelooft haar niet. Dankzij oude familiekiekjes, een loslippige Marie-Rose (Martine Jonckheere) en een buurtonderzoek ontdekt hij met Raven wel een naam: Leon De Bodt. In een archief vinden ze een krantenartikel met een oude foto, zodat de mysterieuze man eindelijk een gezicht krijgt. Attente kijkers herkenden op de foto de jonge Herbert Flack.

Het krantenartikel in 'Familie' met de foto van de jonge Herbert Flack.

Opstap naar meer

Het is voor de acteur zijn eerste grote tv-rol in bijna vijf jaar. In april dook hij ook wel al op in ‘Lisa’, maar toen ging het maar om zes afleveringen. Die VTM-telenovelle was trouwens zijn eerste opdracht na de plotse dood van zijn vrouw, Fabienne, met wie hij zes jaar getrouwd was en die vorig jaar in juli tijdens hun vakantie in Spanje overleed. Blijkbaar was die korte passage in ‘Lisa’ een opstap naar meer, want de acteur maakt nu deel uit van de cast van ‘Familie’.

“Het voelt bijzonder goed om opnieuw voor de camera te kunnen staan en bovendien in de huid te mogen kruipen van een personage waar zoveel mysterie rond hangt”, aldus Herbert. “Het is duidelijk dat Lars en Raven op een belangrijk keerpunt staan in de zoektocht naar hun vader of grootvader. Die zoektocht leidt hen nu naar Leon De Bodt, een ex-kolonel die duidelijk een hele geschiedenis met zich meedraagt. Maar wie is Leon juist? En welke rol speelt hij in de zoektocht naar Lars’ vader? Dat mijn personage meteen zo’n cruciale rol mag spelen in een grote verhaallijn is enorm fijn. En ik kan alvast verklappen dat er nog heel wat spanning zit aan te komen!”

In 'Familie' is Lars met Raven al een tijd op zoek naar de identiteit van zijn vader.

Wanneer Flack precies in beeld te zien zal zijn en of hij ook de tv-vader is van Lars, houden de makers nog even geheim. Net zoals hoelang hij op de set zal meedraaien. In ‘Thuis’ was de acteur meer dan twee decennia geleden zo’n vijf jaar te zien als antiquair Jean-Pierre De Ruyter, die het hoofd van Marianne (Leah Thys) en Rosa (Annick Segal) op hol bracht. De ruzie tussen de twee leidde toen zelfs tot de iconische vechtscène op een treinperron.

Of Flack ook in de seizoensfinale van ‘Familie’ (vrijdag 25 juni om 20.35) te zien zal zijn, is onduidelijk. VTM liet als inhoud voor die dubbelepisode enkel weten: “Er breekt een belangrijke dag aan. Zowel voor Quinten, die helemaal klaar is voor zijn grote marathon, als voor de werknemers van Wolff & Bos en CoBrew. Vandaag wordt immers tijdens een grote prijsuitreiking bepaald wie ondernemer van het jaar wordt. Zowel Lars als Mathias zijn zeker van hun slaagkansen. Ondertussen dreigt het conflict tussen Jonas, Simon en Stefanie helemaal te escaleren.”

