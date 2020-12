Henry Cavill loopt beenblessure op bij opnames ‘The Witcher’

Celebrities Henry Cavill bouwt zelf zijn computer, en het internet valt in zwijm: “Zitten we te lang in quarantai­ne, of is dit sexy?”

17 juli Het internet is diep onder de indruk van ‘The Witcher’-acteur Henry Cavill (37). Die toonde op Instagram hoe hij eigenhandig een computer in elkaar knutselde. Al lijken de meeste kijkers meer geïnteresseerd in de acteur dan in zijn prestatie. “Misschien zitten we al te lang in quarantaine, maar dit is heel sexy.”