Helpt Sergio Regi van zijn ladderangst af in ‘Sergio over de grens’?

TV IN BEELD. Zij supporte­ren voor hun sterren in ‘Dancing With The Stars’

Vanavond is het de allereerste keer in 2022 dat de deelnemers van ‘Dancing With the Stars’ hun aangeleerde moves live mogen demonstreren. Na de - door corona - gecancelde liveshow van vorige week, is het enthousiasme bij de fans alvast groot. Extra leuk: dit keer kunnen de bekende dansers extra punten verdienen tijdens een heuse jive-marathon.

15 januari