Helpt het om je gsm in de lucht te steken voor een beter bereik? Dina Tersago gaat het na in ‘Ze Zeggen Dat’

Showbizz Sean Dhondt meldt overlijden van Gabriel uit 'Een Echte Job’: “We gaan je missen kleine vriend”

8 november Sean Dhondt is diep bedroefd. Via zijn profiel op Instagram laat hij weten dat Gabriel, die op VTM te zien was in ‘Een echte Job’, is overleden. De jonge Gabriel verbleef in het kinderrevalidatiecentrum van Pulderbos, waar Sean voor het programma de handen uit de mouwen stak en ging meedraaien.