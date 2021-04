Helmut Lotti zingt toepasselijk lied bij elke discipline in ‘De Container Cup’

Tijdens het lopen komt er plots een niet zo zuivere versie van ‘Run To The Hills’ van Iron Maiden uit Lotti. Of het aan zijn stembanden of de inspanning ligt, laten we even in het midden. Even later tijdens het klimmen en klauteren mogen we meegenieten van ‘I Wanna Be Like You’ uit ‘The Jungle Book’. “Als ik King Louis ben, dan kan ik beter zwieren”, aldus de zanger. Het golfen zou dan weer beter moeten gaan met het nummer ‘Hit Me With Your Rhythm Stick’ en het roeien loopt van een leien dakje dankzij ‘De Marie-Louise’. “You can take Helmut out of the showbizz, but you can’t take the showbizz out of the Helmut”, lacht Pedro Elias.