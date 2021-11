‘Hellbound’ stoot ‘Squid Game' van de troon: waarom Zuid-Korea uw tv-scherm domineert

TVHelemaal verknocht aan ‘Squid Game’? Dan hoef je na afloop niet op je honger te blijven zitten. Netflix pakt uit met een nieuwe Zuid-Koreaanse topreeks: ‘Hellbound’. Amper een dag na het debuut op 19 november was de serie in ruim tachtig landen het meest bekeken programma op het meest bekeken streamingplatform. Ook in ons land vinden we de reeks op 1 in de Netflix Top 10. Wat maakt ‘Hellbound’ nu het bekijken waard? En vanwaar onze plotse fascinatie voor Zuid-Koreaanse fictie?