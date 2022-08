Heldhaftige strandwachten en koken met Kobe en Danira: dit kan u vanavond op tv bekijken

TV GEZIEN? ‘De repair shop’: “Op de valreep redde een West-Vlaam­se de meubelen”

Bijna twee jaar na het stopzetten van haar talkshow ‘Vandaag’ maakt Danira Boukhriss Terkessidis (32) haar comeback op het kleine scherm. In ‘De repair shop’ ontvangt ze mensen van allerlei pluimage, met onder de arm een afgeleefd voorwerp dat toe is aan restauratie. Spek naar de bek voor het dreamteam van vakmensen dat Danira bijstaat. Een programma met een mooie intentie, jawel, maar levert dat ook pakkende tv op? “‘De repair shop’ is opgenomen in Bokrijk, een openluchtmuseum even charmant als oubollig. Een beetje zoals het programma zelf.”

30 augustus