Helden in alle vormen en maten: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

‘Moon Knight’ - vanaf 30 maart op Disney+

In de nieuwste Marvelreeks ‘Moon Knight’ volgen we Steven Grant, een welgemanierde cadeauwinkelmedewerker die geteisterd wordt door plotse black-outs en herinneringen heeft van een ander leven. Steven ontdekt dat hij lijdt aan dissociatieve identiteitsstoornis en zijn lichaam deelt met Marc Spector. Terwijl de vijanden van Steven/Marc steeds dichterbij komen, moeten deze twee zich een weg banen doorheen hun complexe identiteiten en geraken ze ook nog eens verzeild in een dodelijk mysterie rond machtige Egyptische goden.

Oscar Isaac, Ethan Hawke en May Calamawy spelen de hoofdrollen in ‘Moon Knight’. Mohamed Diab en het team van Justin Benson & Aaron Moorhead regisseren de serie. Jeremy Slater is hoofdschrijver en Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater en Oscar Isaac zijn de uitvoerende producenten. Grant Curtis, Trevor Waterson en Rebecca Kirsch fungeren als co-uitvoerende producenten.

‘Better Nate Than Ever’ - vanaf 1 april op Disney+

In ‘Better Nate Than Ever’ heeft de 13-jarige Nate Foster grote Broadwaydromen. Er is alleen één probleem - hij kan niet eens een rol krijgen in het schooltoneelstuk. Maar wanneer zijn ouders de stad verlaten, sluipen Nate en zijn beste vriendin Libby naar de Big Apple voor een unieke kans om iedereen het tegendeel te bewijzen. Een toevallige ontmoeting met Nates lang verloren tante Heidi zet zijn reis op zijn kop, en samen moeten ze leren dat de grootste avonturen in het leven net zo groot zijn als je dromen. Gebaseerd op de bekroonde roman.

‘Hitman’s Wife’s Bodyguard’ - vanaf 30 maart op Streamz+

Vier jaar na de gebeurtenissen uit het vorige deel, onderhouden de bodyguard Michael (Ryan Reynolds) en de huurmoordenaar Darius (Samuel L. Jackson) nog steeds een vriendschapsband. Ditmaal bundelen ze aan de Amalfikust hun krachten om Europa te redden van een machtige en wraakzuchtige persoon. Ook wanneer het leven van Sonia (Salma Hayek) bedreigd wordt, moeten ze alles op alles zetten.

‘Wrong Turn’ - vanaf 30 maart op Streamz

Een cross-countrywandelexpeditie brengt een groep vrienden in het gebied van een in zichzelf gekeerde samenleving. Al snel ontdekken de wandelaars dat er andere regels gelden in dit gebied. De plaatselijke bevolking leeft al honderden jaren in de bergen en is niet zo’n fan van vreemdelingen.

‘Doe Zo Voort’ - vanaf 1 april op Streamz

Oudercontact in het tweede leerjaar: voor de meester, gespeeld door Lukas Lelie, de lastigste avond van het jaar. Hij krijgt de ene na de andere ouder over de vloer, en die ouders ontpoppen zich binnen de kortste keren tot manager, psycholoog, bullebak of cheerleader van hun kind. Elk gesprek is een ongemakkelijke tocht door een mijnenveld van gevoeligheden en helikoptergedrag. ‘Doe zo voort’ is een achtdelige komische reeks over hoge verwachtingen op lage stoeltjes. Lukas Lelie speelt niet enkel de hoofdrol, maar schreef de reeks ook.

‘Julia’ - vanaf 1 april op Streamz

Julia is geïnspireerd door het buitengewone leven van Julia Child en haar langlopende televisieserie ‘The French Chef’, die de start was van de eerste moderne kookshow. Door Julia’s leven en haar unieke levensvreugde verkent de serie een cruciale tijd in de Amerikaanse geschiedenis: de opkomst van de publieke televisie als een nieuwe sociale instelling, het feminisme en de vrouwenbeweging, de aard van beroemdheden en de culturele evolutie van Amerika. In de kern is de serie een portret van een liefdevol huwelijk met een veranderende machtsdynamiek.

‘Forever Out Of My League’ - vanaf 1 april op Netflix

Niet alleen Marta’s leven hangt aan een zijden draadje na een gevaarlijke operatie, maar ook haar kans op liefde. Zal ze haar ware liefde mislopen omdat haar hart - letterlijk en fysiek - niet mee wil? En is het wel bestand tegen een reeks oude geheimen?

‘The Bubble’ - vanaf 1 april op Netflix

Een komedie over een groep acteurs en actrices die tijdens de pandemie een bubbel vormen in een hotel, en daar vervolgens een actie-sequel over vliegende dinosaurussen proberen in te blikken.

