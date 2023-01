Hel breekt los op set van echte ‘Squid Game’-competitie: “Schreeuwend bij artsen achtergelaten”

Muziek Victor Lammertijn blijft als enige Vlaming over in Nederland­se musicalwed­strijd om Danny in ‘Grease’ te spelen: “Ik geef alles wat ik heb”

Als enige Vlaamse kandidaat maakt Victor Lammertijn (22) uit Deinze nog kans om in de huid van Danny Zuko te kruipen. De Nederlandse zender NPO1 gaat in ‘Op zoek naar’ - jawel - op zoek naar een talent die de iconische rol op zich mag nemen in de nieuwste Nederlandse versie van de musical ‘Grease’. “Wanneer ik na een opname mijn gsm aanzet, is die helemaal ontploft.”

20 januari