Heisa in ‘Tiger King’-land: Joe Exotic dreigt BBC aan te klagen, Carole Baskin verbiedt makers om nog beelden van haar te gebruiken

TV Verrassing van formaat: Marthe en Hanne delen maar liefst 2 Golden Tickets uit in ‘K2 zoekt K3'

3 oktober Zaterdagavond was het alweer tijd voor de vierde auditieshow van ‘K2 zoekt K3'. Kürt Rogiers wist alvast even niet waar kijken, want hij liep de dubbelgangster van Laura Tesoro tegen het lijf. Daarnaast waagde #LikeMe-actrice Megane haar kans en at Gordon zijn schoen op na het verrassende resultaat van één van de audities. Maar de grootste verrassing kwam er pas op het einde van de aflevering. Hanne en Marthe deelden namelijk maar liefst twee Golden Tickets uit voor de studioshows.