Heftige situatie in ‘Helden van hier: de MUG’: vrouw krijgt epilepsieaanval in supermarkt

TV Gunter Lamoot en Koen Crucke vormen quizduo in ‘Even goeie vrienden’: “In rusthuizen toon ik naaktfoto’s van Koen”

In het nieuwe VTM-programma ‘Even goeie vrienden’ nemen verrassende duo’s van bekende gezichten het tegen elkaar op. In een nieuwe aflevering vormen Koen Crucke (70) en komiek Gunter Lamoot (52) een quizduo. Al snel blijkt dat ze best veel gemeen hebben. “Jij treedt op in rusthuizen? Ah, ik ook!”

11:16