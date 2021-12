Heerlijk nostalgisch, met een tikje grootheidswaanzin: wij keken al naar de langverwachte Harry Potter-reünie

TVPrecies 20 jaar nadat we Harry en zijn vrienden voor het laatst achterlieten op ‘perron 9¾’, is de magie van Harry Potter nog altijd springlevend. Nadat HBO Max eerder al scoorde met de reünie van ‘Friends’, is nu de grootste franchise uit het Verenigd Koninkrijk aan de beurt. Daniel Radcliffe (32), Rupert Grint (33) en Emma Watson (31) - beter bekend als ‘gouden trio’ Harry, Ron en Hermelien - blikken samen met hun Zweinstein-collega’s terug op het decennium dat beheerst werd door hun kinderkopjes. Een heerlijk nostalgische uiteenzetting vol zeemzoete herinneringen, waarbij men zichzelf af en toe iéts te veel op de borst klopt. Dit is alles dat je moet weten over ‘Harry Potter: Return To Hogwarts’, dat je vanaf 2 januari kan bekijken op Streamz.