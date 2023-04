“Heel wat BV's vielen af tijdens het proefzingen”: zangcoach verklapt geheim achter toonvastheid van Masked Singers

TV Nieuwe docu geeft exclusieve blik achter de schermen bij de comeback van Kim Clijsters: “Ik ben mezelf meermaals tegengeko­men”

Ze was ooit de nummer één in de tenniswereld, maar in 2012 legde Kim Clijsters (39) haar racket neer. Zeven jaar later kondigde de sporter een verrassing van formaat aan: een comeback op het hoogste niveau. De ‘Kimback’ was echter van korte duur, want op 12 april 2022 nam Clijsters officieel afscheid van haar geliefde sport. In de zesdelige documentaire ‘Kim Clijsters: Come Back Home’ loert de kijker mee over de schouder van de voormalig kampioene tijdens elke stap van de weg: van de bikkelharde strijd naar de top tot een inkijk in haar privéleven.