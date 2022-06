Heeft zangeres Petra een romance beleefd met Glenn van Get Ready?

TV STREAMING­TIP. ‘Keep Sweet. Pray and Obey’: religie als vernislaag­je voor waanzin

Hij zit al een hele tijd in de cel, maar de Amerikaanse cultleider Warren Jeffs is nog steeds niet vergeten. In de vierdelige Netflixdocumentaire ‘Keep Sweet. Pray and Obey’ herleeft de horror van z’n polygame, mormoonse sekte andermaal in al z’n grauwe glorie.

9 juni