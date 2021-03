Heeft Jill uit ‘Big Brother’ dan toch gevoelens voor Thomas? “Misschien zat er meer in dan vriendschap”

Vlak na het vertrek van Thomas had Jill het bijzonder moeilijk. “Ik kan dit niet zonder hem”, vertrouwde ze medebewoner Mike toe in het midden van de nacht, terwijl ze zat te huilen op het bed van haar beste vriend. “Misschien heb ik me niet genoeg voor hem opengesteld. Wel op vriendschappelijk vlak, maar ik heb altijd gezegd dat het niet méér was dan dat. Maar nu ik hem zo mis... Misschien zat er net wél meer in.” Mike schrok alvast niet van haar bekentenis. “Ja, als ik jullie samen zag, dan dacht ik: die twee houden van elkaar. Dat hoeft niet perse verliefdheid te zijn, maar het is meer dan vriendschap."

Woorden die duidelijk bij Jill zijn blijven hangen, want ook met de overgebleven dames in huis bespreekt ze haar gevoelens. “Dit is misschien een rare vraag, maar denken jullie dat Thomas iets meer zag in mij dan enkel vriendschap?" Waarop ze even later alweer toegeeft dat ze niet zeker is over de aard van hun relatie. “Ik heb mezelf zo afgesloten voor het idee”, klinkt het, “Maar misschien was het al meer dan vriendschap.”