Heeft de nieuwe actua-talkshow van Gert Verhulst kans op slagen?

TVEen dagelijkse actua-talkshow met Gert Verhulst, pal geprogrammeerd tegenover ‘Thuis’ en ‘Familie’. Het najaarsoffensief van PLAY4 oogt zonder twijfel ambitieus, maar is niet zonder risico. Kan Verhulst - publiekslieveling in het gros van de huiskamers - het fel geplaagde genre van de actuashow vers leven inblazen? Onze tv-watcher laat z'n licht schijnen over de nieuwe plannen. “Gert is de koning van het entertainment, maar dat wil niet zeggen dat hij automatisch over voldoende credibiliteit beschikt om een ‘serieuzer’ project als ‘De tafel van vier’ te dragen.”