Hebben ‘The Simpsons’ nu ook al de bestorming van het Capitool in Washington voorspeld?

TVHebben de makers van ‘The Simpsons’ ergens een glazen bol liggen? Het begint er toch verdacht veel op te lijken: in een aflevering in november vergaat de wereld op de dag dat de nieuwe Amerikaanse president aantreedt en in 1996 voorspelde de reeks al een gewapende bestorming van het Capitool. De beelden lijken volgens velen sprekend op de ‘raid’ van afgelopen woensdag.

Ze staan wellicht nog bij veel mensen op de netvlies gebrand: de schokkende beelden waarop te zien is hoe Trump-aanhangers het Capitool in Washington DC bestormen. Ze eisen dat het Congres de verkiezingsuitslag afwijst en er vallen zelfs vijf doden bij de rellen.

Veel mensen verslikten zich woensdag in hun koffie, al lijkt het er toch op dat ‘The Simpsons’ ons al veel eerder probeerde te waarschuwen voor de chaos. Op 1 november zond de televisieserie de aflevering ‘Treehouse of Horror XXXI’ uit. Die episode toont een apocalyptische wereld op 20 januari 2021, de dag dat de nieuwe president in dienst treedt. In de uitzending vergeet Homer om te gaan stemmen. Hij vraagt zich af: “Ach, hoe erg kan het zijn?” Op dat moment krijgen we een flash forward te zien van het jaar 2021, waarin alle huizen zijn afgebrand, mensen verwond ronddolen op straat en de vier ruiters van het apocalyps op pad zijn. Daarnaast gebruikt de overheid een leger van bloeddorstige robots om de bevolking onder de knoet te houden. “Dat is mijn verdiende loon omdat ik op Kanye West heb gestemd”, horen we een oude man roepen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook in een aflevering uit 1996 - ‘The Day The Violence Died’ - zien de makers de rellen al aankomen. In die episode bestormen een aantal personages het Capitool met wapens en bommen. De gelijkenis tussen de scène en wat zich woensdag in realiteit afspeelde, is volgens velen stuitend.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de makers van de televisieserie helderziende krachten lijken te bezitten. Zo voorspelden ‘The Simpsons’ ook dat Trump president van Amerika zou worden en dat er een virus in Azië zou uitbreken dat zich kort daarna over de hele wereld zou verspreiden. Een apocalyps bij de eedaflegging van Joe Biden zit er misschien nog niet meteen aan te komen, maar je weet natuurlijk nooit...

LEES OOK: