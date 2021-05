Hebben de castleden van ‘Friends’ ooit met elkaar gefoefeld achter de schermen?

Volgens Matthew Perry (51), Chandler in de reeks, was er een soort ongeschreven pact dat de acteurs niet met elkaar mochten ‘foefelen’. “Dat was een regel die we volgden”, vertelde hij in een interview met Access. “Het was heel belangrijk dat de hechte vriendschap tussen ons overeind zou blijven. En dat is moeilijk als er relaties ontstaan op de werkvloer. Het had voor vreemde of onwennige situaties kunnen zorgen en dat wilden we absoluut vermijden. Het heeft in elk geval z'n vruchten afgeworpen, want tot op de dag van vandaag is onze band heel sterk.”