HBO toont eerste beelden van ‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’

De reeks verhaalt over het House Targaryen, ofwel de voorouders van Daenerys ‘Khaleesi’ Targaryen uit ‘Game of Thrones’. De serie speelt zich wel 300 jaar voor de gebeurtenissen in de oorspronkelijke show af. In de hoofdrollen zien we Emma D’Arcy, als prinses Rhaenyra Targaryen, Paddy Considine als koning Viserys Targaryen en Matt Smith (onder andere bekend van ‘The Crown’ en ‘Doctor Who’) zal te zien zijn als prins Daemon Targaryen.

George R.R. Martin, de auteur die ‘Game of Thrones’ in het leven riep, is producer van de reeks. ‘House of the Dragon’ is slechts één van maar liefst zes spin-off-reeksen die momenteel in de maak zijn rond de best bekeken fantasyreeks ter wereld.