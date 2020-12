HBO maakt reboot van ‘True Blood’

TV VTM4 krijgt boete voor gewelddadi­ge scènes in ‘The Guest’

7 december Zender VTM4 heeft een administratieve boete van 12.500 euro aan haar broek. Volgens de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) schond de uitzending van de film 'The Guest', op woensdag 30 september om 13.10 uur, de regels rond de bescherming van minderjarigen. Door de erg gewelddadige scènes is 'The Guest' naar het oordeel van de VRM totaal ongeschikt voor kijkers onder de 16 jaar. Naast de keuze van het uitzendtijdstip ontbrak ook een akoestische waarschuwing of visueel symbool, zo meldt de regulator maandag.