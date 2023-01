HBO kondigt na twee afleveringen al een nieuw seizoen van ‘The Last of Us’ aan

TVDe gloednieuwe HBO-serie ‘The Last of Us’ is nu al verlengd met een tweede seizoen. De reacties op de eerste twee verschenen afleveringen zijn zo goed dat de streamingdienst alvast een vervolg heeft besteld.

De aftrap werd anderhalve week geleden in de Verenigde Staten door 4,7 miljoen mensen bekeken. Daarmee was het na ‘House of the Dragon’ de best bekeken première van HBO. Inmiddels is dat aantal kijkers al opgelopen tot meer dan 22 miljoen. Ook de tweede episode zorgde voor een record. De kijkcijfers stegen met maar liefst 22%. Volgens HBO is dat “de grootste kijkersgroei ooit.”

‘The Last of Us’ is niet alleen populair bij het publiek, maar ook recensenten spreken vol lof over de serie dat gebaseerd is op de gelijknamige PlayStation-game. Zo vindt ‘The Guardian’ het “één van de beste tv-shows die je dit jaar zult zien.” ‘BBC’ omschrijft het wereldfenomeen als “de beste adaptatie van een videogame ooit gemaakt”. En ook ‘The Washington Post’ is zeer positief over ‘The Last of Us’, vooral omdat de serie niet te ver afwijkt van de videogame. “Blijft trouw aan de game én het komt net zo hard aan”, klinkt het. Eerdere verfilmingen van games werden doorgaans niet goed ontvangen. De HBO-serie toont dat een adaptatie van een videogame wel succesvol kan zijn.

‘The Last of Us’ speelt zich af in de Verenigde Staten, twintig jaar nadat de moderne beschaving is vernietigd. Joel, een van de mensen die het heeft overleefd, wordt ingehuurd om het 14-jarige meisje Ellie uit een quarantainezone te smokkelen. De hoofdrollen zijn voor Pedro Pascal en Bella Ramsey.

