HBO denkt aan animatieserie rond ‘Game of Thrones’

TVBij HBO zijn ze duidelijk nog lang niet klaar met ‘Game of Thrones’. Zo is er al zeker één prequel op komst én wordt er al druk gespeculeerd over een tweede, maar ook daar blijft het niet bij. The Hollywood Reporter schrijft namelijk dat HBO Max een animatieserie over de populaire reeks wil uitbrengen.

Volgens The Hollywood Reporter wordt er al voorzichtig gewerkt aan de animatieserie over ‘Game of Thrones’. Zo zouden er al een aantal meetings met enkele scenarioschrijvers hebben plaatsgevonden. Wel is het momenteel nog niet zeker of de serie er daadwerkelijk komt.

Bij HBO wilden ze niet reageren op de geruchten, maar zij hebben momenteel hun handen vol aan de reeds bevestigde ‘Game of Thrones’-prequel. In 2022 wordt namelijk ‘House of the Dragon’ verwacht. Deze eerste prequel telt in totaal tien afleveringen en vertelt over de voorouders van Daenerys Targaryen. Het verhaal speelt zich dan ook een dikke 300 jaar voor de originele reeks af.

Hoogste prioriteit

Verder werd er vorige week nog gespeculeerd dat er een verfilming van ‘Tales of Dunk and Egg’, een reeks romans van George R. R. Martin, op komst is. De productie van de prequel zou bij HBO de hoogste prioriteit gekregen hebben en ook hier speelt het verhaal zich af in dezelfde wereld als die van ‘Game of Thrones’. Al gaan we ook hier zo’n 90 jaar terug in de tijd.

