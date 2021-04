Hartverscheurende keuzes en een licht teleurgestelde Niels: dit waren de laatste battles in ‘The Voice van Vlaanderen’

Beginnen doen we met een Battle tussen twee kandidaten uit Team Tourist. Jamil neemt het op tegen Thomas met ‘Just The Two of Us’ van Bill Withers. “Ik heb mijn twee soulstemmen samen gezet. Ze zijn erg aan elkaar gewaagd en gaan vechten als twee honden om een bot”, vertelde Tourist op voorhand. “Ik ga moeten afgaan op buikgevoel”, klonk het nadien. Uiteindelijk mag Thomas mee naar de liveshows.

Niels laat Sinay en Anna tegen elkaar battlen. Zij brengen het nummer ‘Don’t Call Me Up’ van Mable. Sinay moet op het podium de gospel achterwege laten en ook Anna moet het iets meer ingetogen houden wat haar moves betreft. Niels kroont uiteindelijk Sinay tot winnaar: “Ik zie jullie allebei graag, maar moét een beslissing nemen.”

Het is weer aan Team Tourist. Hij plaatst Laura en Ilias tegenover elkaar en laat hen het nummer ‘If The World Was Ending' van JP Saxe zingen. “Wie de stress onder controle weet te krijgen, wint”, klinkt het bij hun coach. En dat blijkt uiteindelijk Ilias te zijn: “Ilias is next level, dus ik pak hem graag mee."

Niels plaatst Alessia en Tobe met een goede reden tegenover elkaar: “Ze hebben me beiden ontgoocheld tijdens de knockouts. Nu is het naar de lives of naar huis”, zegt hij. Ze brengen ‘Dancing With A Stranger’ van Sam Smith feat Normani. “Eigenlijk vind ik dat ze vandaag weer ondergepresteerd hebben”, klinkt het streng bij Niels. “Ik mag maar één iemand meenemen, en dat is Tobe."

Nisrine en Jessica treden als laatste aan in Team Tourist. Zij zorgen voor een stevige dosis girlpower met het nummer ‘Good as Hell’ van Lizzo en maken hun coach daarmee heel tevreden. Al zorgt het wel voor een hartverscheurende keuze. Uiteindelijk kiest Tourist voor Nisrine: “I go for the win."

Voor team Niels sluiten Nanou en Lisa de avond af, met het nummer ‘When I Was Your Man' van Bruno Mars. Wel opvallend: de ene (Nanou) zingt in het Engels, de andere (Lisa) in het Nederlands. Voor die laatste tekst is coach Niels zelf in zijn pen gekropen. Hij kiest uiteindelijk voor Nanou. “Ik heb echt tot het allerlaatste moment getwijfeld."

Ook voor de afvallers is er deze week nog hoop dankzij vijfde coach Laura Tesoro. Kijkers kunnen op vrijdag 30 april om 22.30 een nieuwe aflevering van ‘The Voice Comeback Stage’ op VTM GO bekijken.

